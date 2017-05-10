陸網紅經濟達528億 網紅臉成整形範本

2016年網紅經濟創下高達528億〈人民幣，下同〉的驚人經濟利益，超過全國電影票房的收入。網紅成為大陸年輕女生趨之若鶩的職業，而網紅臉更是必須取得的門票，一位大陸網紅說，「我肚臍以上都是假的!」

中國整形美容協會副會長汪永安表示，大陸目前有超過800萬人的整容群體，男女占比約為1:13，其中以30歲以下消費者的占比最高（約650萬人），光學生就有約400萬人。

「就業與戀愛是目前大學生做主要的動力」北京整形機構諮詢師指出，面對大學生整容求職的現象，有人詬病是貪慕虛榮，也有人認為是在「顏值即正義」的社會氛圍下造成的。

在網紅龐大的經濟規模下，雙眼皮、高鼻樑、蘋果肌、嘟嘟唇、尖下巴的「網紅臉」已成為網紅經濟的正字標記，也成為中國年輕女性所追求夢。中國醫學科學院整形外科醫院醫生欒傑表示：「以前整形是拿女藝人的張片當樣板，現在拿給他看的都是網紅照片。」

(旺報)