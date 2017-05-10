陸網紅經濟達528億 網紅臉成整形範本
2016年網紅經濟創下高達528億〈人民幣，下同〉的驚人經濟利益，超過全國電影票房的收入。網紅成為大陸年輕女生趨之若鶩的職業，而網紅臉更是必須取得的門票，一位大陸網紅說，「我肚臍以上都是假的!」
中國整形美容協會副會長汪永安表示，大陸目前有超過800萬人的整容群體，男女占比約為1:13，其中以30歲以下消費者的占比最高（約650萬人），光學生就有約400萬人。
「就業與戀愛是目前大學生做主要的動力」北京整形機構諮詢師指出，面對大學生整容求職的現象，有人詬病是貪慕虛榮，也有人認為是在「顏值即正義」的社會氛圍下造成的。
在網紅龐大的經濟規模下，雙眼皮、高鼻樑、蘋果肌、嘟嘟唇、尖下巴的「網紅臉」已成為網紅經濟的正字標記，也成為中國年輕女性所追求夢。中國醫學科學院整形外科醫院醫生欒傑表示：「以前整形是拿女藝人的張片當樣板，現在拿給他看的都是網紅照片。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。