中國女人最愛美 美麗消費居全球第一
《全球醫美趨勢報告》指出，中國女人日常護膚保養的比例占89%，中國女人平均月花80歐元在護膚美妝品上。在中國女人眼裡，外貌就等於美麗；法國人欣賞自然與素顏；義大利、土耳其認為有個性和魅力才叫美。
據美國健康醫療公司艾爾建所公布的2016年《全球醫美趨勢報告》顯示，全球有高達81%的女性注重日常的皮膚保養。中國女人是最全球最顏控的國家，其中大陸有高達8成9的女性也相當注重日常的臉部護理。
雖然中國女性皮膚保養行為占比僅排世界第二，但「愛美是女人的天性」，而中國女人為「愛美」花的錢，卻是全球第一，每月平均花80歐元在「美麗消費」，大幅超過全球平均值的35歐元。換算下來，中國女人一年要花960歐元維持美麗，遠遠超過鄰近的韓國（720歐）、日本（444歐），榮登最愛美國家之寶座。
(旺報)
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