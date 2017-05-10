黑田東彥：日圓貶值有好處

日本央行行長黑田東彥周三在國會表示，日圓走弱對日本經濟有其好處。他指出，雖然日圓貶值會使進口產品變貴，進而削弱家庭的購買能力，但卻能增加出口導向型公司的利潤，有利於提振投資與就業，必須要從更大面向來思考此事。

(工商)