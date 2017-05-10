被問緋聞對象黃遠 林予晞鬆口：屬於可以發展的對象！
李國毅、林予晞主演的《料理高校生》11日晚上9點將在華視登場。剛與好友袁艾菲從關島度假歸來的林予晞現身宣傳，被問曾一起遊曼谷、沖繩的緋聞對象黃遠是否也跟去，她笑說這趟主題是「閨蜜愛旅行」，黃遠不算在閨蜜組合裡，「張書豪就屬於閨蜜，但黃遠不是，他屬於可以發展的對象！」至於兩人到底是不是男女朋友，她笑回「秘密」！
她坦言兩人之間很能聊，最欣賞黃遠的小鬍子，「男生有留鬍子先加10分！」對於曾被黃遠的爸爸黃仲崑公開稱讚過，她害羞表示，能被長輩喜歡是件開心的事。她透露私下叫黃仲崑「黃叔叔」，曾有一次私下見面機會，但是因為當天下大雨，她剛好開車，所以順道載了黃遠和黃仲崑。
關於擇偶條件，她希望另一半是一個具有多元文化特色的人」，例如ABC、會雙語的，或是有多元族群血統的人。巧的是，黃遠剛好就有一半原住民的血統。猛誇對方的同時，她也爆料其實黃遠的菜是徐若瑄、賈靜雯這型，剛好她本來就常被說長得像賈靜雯，更讓大家覺得似乎頗有譜。
(中時)
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