高速電磁炮將是大炮軍艦的復興
美國海軍的電磁軌道炮(railgun)已逐漸成熟，可能在不久之未來之後就會安裝到現役的美軍艦艇之上，可能是未來海軍武器的主流，可以視為巨艦大炮時代的復興。
下一個大未來(Next big future)介紹，在航空母艦主宰海洋之前，海戰最有威力的武器就是大炮，因此帶著巨型火炮的的巨型戰鬥艦是海洋霸主。許多戰鬥艦的火炮口徑達到40公分以上，可以將1噸多重的巨型炮彈發射到35公里之外。不過在航空母艦發展成熟，並且艦載戰機性能已經可以對地平線外的船艦發動攻擊之後，戰艦就逐漸沒落了，之後導向飛彈的發明，又使軍艦從「炮彈軍艦」變成「飛彈軍艦」。艦炮的口徑變小，最大不超過5吋(127公釐)。
如今情況似乎有所改變，美國最新的朱瓦特級驅逐艦(USS Zumwalt DDG-1000)，上頭安裝了兩門口徑達到150公釐的大型艦炮，並且在未來會換裝成極高速炮彈(Hypervelocity projectiles,HVP)，射程更是遠達160公里，與飛彈已無二致，可是發射的成本卻要便且的多，而且這種新式的大炮，也比過去的要先進得多。
以往的大炮雖然威力十足，卻是無法導引，未來的HVP炮彈可以接受外部指令進行導引，表示不但可以攻擊固定陣地，還可以打擊移動的目標，而導引的方式不只來自船艦本身，也可以透過無人機鎖定。這表示HVP炮彈可能會比飛彈還要致命，因為它的速度比飛彈快得多，快到幾乎不可能防禦，速度可達7馬赫以上。
只是這新科技也要付出相應的代價，就是它需要極大的電力來運作，目前在測試中的電磁炮需要700萬瓦的電力來供應，這對於新式船艦的動力系統將是一大挑戰，這也就是目前的朱瓦特級驅逐艦上頭搭載的仍不是電磁炮的主因，電磁炮預計要在2020年時才可能安裝。
(中時電子報)
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