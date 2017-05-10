廣州重賞雙創人才 最高補助達178萬元人民幣
廣州市海珠區實「扶持人才創新創業實施意見」，專門針對「人才」進行全方位扶持。該政策與眾不同的地方在於，關注和扶持中小企業及初創企業的人才，將後置式的獎勵改為在人才創業的初始和急難時期「雪中送炭」。該實施意見評選出的創新創業人才，管理期內最高可獲178萬元（人民幣，下同）補助。
海珠區對區內企業中從事創新創業活動的人才，將在經費資助、住房保障、醫療保障、子女入學、交流研修、交通優惠、人才落戶、人才榮譽八個方面提供扶持。其中經費資助主要用於人才工薪補助、安家補貼和生活補貼，被評定為國家級、省級、市級領軍人才的，可分別獲得100萬元、80萬元、60萬元的經費資助，加上另外七個方面的扶持，補助金額最高可達178萬元。
而被評定為高級人才的民眾，可獲得45萬元經費資助；被評定為初創型企業創業人才的，每年按其所在企業上年度獲得的市場化投資實際到位資金總額10％的標准給予人才經費資助，分3年撥付，資助金額累計不超過30萬元。
「此次的政策專注於人才本身，和以往側重於企業、項目等有所不同。」海珠區人社局負責人表示，人才新政除了吸引鼓勵高層次人才，更將中小企業和初創企業的創業人才納入扶持範圍。
(旺報)
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