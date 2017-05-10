頭髮一少就顯老 練練這招補腎氣

頭髮一少就顯老(達志)

洗完頭髮浴室排水孔總是一搓掉髮嗎？或者梳完頭後總被在梳子梳下的髮絲嚇一跳嗎？當你老了，掉髮或頭髮稀疏是正常老化現象，但是，現代人工作壓力大，使得掉髮問題越來越年輕，非常現實的是，頭髮一少，就顯老，頭頂越來越禿，讓人擔這三千煩惱絲擔心不已。

先別緊張，每天掉髮約50到100根左右，都屬於正常範圍，養生專家白雁說，「發為腎之華、發為血之餘」，發，即是頭髮，即是腎的外觀，是腎的花朵，腎主黑色，所以頭髮黑不黑、潤澤或乾澀，都跟腎相關，如果腎氣收藏的能力強，頭髮就不容易脫落。

頭髮隨時都在新陳代謝，新生的頭髮原則上與掉髮的數量大約相同，所以通常可以維持一定的髮量。但是當代謝失常，掉髮與新生的頭髮不成比例，髮量就會愈來愈少、頭髮愈來愈脆弱。除了天生的遺傳因素，頭髮是否茂密與腎氣有很大的關係。

白雁提到，頭髮代謝失常主要可從兩方面來看，一是新頭髮長的慢，二是舊頭髮掉太快。新頭髮長的慢，代表腎氣不足、肝血不調。腎是肝的媽媽，肝又藏血，而頭髮由人體的血液化生，腎氣不足、肝血不調，自然血液虧虛，此時人體需要養分都來不及了，頭髮當然生長緩慢，甚至難以持續生長。其次，舊頭髮掉太快，是明顯的腎氣不足，因為腎負責收藏，收斂能力一弱，頭髮就掉得快。

白雁建議，現代人生活壓力大，眼力、腦力、體力都消耗過度，太多的人很早就異常掉髮。這時最快的方法是用「晃海功」來補腎氣、養肝血。古人說腎氣是先天之氣，既然是先天，就要用與人體相應的方法才能有效補養，從甦醒體內的真氣開始，由下而上活絡脊椎的血脈，達到深層補養，讓體內擁有源源不斷的活力，由內而外呵護自己的先天之本，就能帥氣美麗，健康一輩子。

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※晃海功小功法：

1、輕鬆地坐在地上或椅子、床鋪上，將手掌輕放膝蓋。大拇指輕扣膝蓋內側的血海穴，另外四指則自然地放在膝蓋上。

2、身體慢慢向前傾。臀部要保持貼地，不要翹起來。

3、身體傾向前，先以逆時鐘的方向，身體慢慢以臀部觸地的會陰穴為中心點畫圓。

4、逆時鐘晃動9次之後，再以順時鐘向相反方向畫圓9次。當畫圓到後面時，身體盡量向內縮，下巴也盡量向內含。

5、最後身體回復到正直坐式，並做幾次深呼吸。

(中時電子報)