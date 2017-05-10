打玻尿酸過敏 六月臉爆腫

六月無奈嘆和醫美無緣。（圖／取自六月臉書）

六月因打玻尿酸過敏，導致臉發腫。（圖／取自六月臉書）

女星六月（蔡君茹）雖是兩個孩子的媽，但保養得宜加上童顏的關係，完全看不出已經41歲，不過，女生難免想讓美麗再升級，她近日在臉上打了玻尿酸，未料卻因此過敏，小巧臉蛋變超腫，嚇壞不少網友。

六月昨（9日）在臉書PO出腫臉照，透露自己因為打玻尿酸大過敏，引來許多網友驚呼連連「認不出是妳」、「好嚴重」，之後她便趁經紀人沒有發現前火速刪照，並向大家報告「其實、解掉之後已經恢復80%的正常嘍！」

另外，六月稍早再發文稱昨天直播時，很多人說她胖了，但其實是因為大過敏，無奈嘆：「我的體質真的很醫美不合～～做什麼都失敗！！只能回復靠食補跟正常的作息」，強調「維持美麗沒有捷徑」，網友見狀則紛紛安慰自然的她最美。

(中時電子報)