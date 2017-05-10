台北老爺極品鮪魚宴 一魚七吃超過癮！

中油鮪生魚片。（業者提供）

(台北老爺酒店提供)

鮪魚佐酪梨沙拉 $420(台北老爺酒店提供)

什麼是「夏天鮮甜滋味」？非鮪魚莫屬！經濟價值極高的鮪魚，從頭到尾都能完整被利用，台北老爺酒店中山日本料理廳在今年五月推出「極品鮪魚宴」，挑選來自日本與台灣鮪魚，以生食、冷盤、燒烤……等不同料理方式，呈現出鮪魚的精華美味，一魚七吃超過癮！

本次共推出鮪魚握壽司、鮪魚鐵火捲、鮪魚紅肉生魚片、中油鮪生魚片、鮪魚佐酪梨沙拉、鮪魚蓋飯、鮪魚朴葉燒等七種絕品料理。不同油脂分布部位、不同料理方式，生食熟食都能吃到鮪魚的美味。

「鮪魚握壽司」Q彈有咬勁，最能體會鮪魚純粹的美味；「鮪魚鐵火燒」以最高級的日本金燒海苔包裹醋飯與鮪魚赤身，沾上醬油帶出鮪魚鮮甜；「鮪魚紅肉生魚片」最能考驗刀工，吃出鮪魚多汁肉質特色；「中油鮪生魚片」選用油脂分布適中的中肚，完美的油花比例讓人宛若品嘗上等牛肉。

「鮪魚佐酪梨沙拉」以酪梨帶出滑順口感，吃起來相當清爽；大片鮪魚鋪滿整碗的「鮪魚蓋飯」是想豪氣大口吃鮪魚的好選擇；「鮪魚朴葉燒」以傳統朴葉燒方式，配上味噌醬汁小火燒烤，味噌的甜與朴葉的木調香氣滲入魚肉，外表炙燒，內部仍保有八分熟多汁口感，充分品嘗鮪魚熟食的美味。

(中時)