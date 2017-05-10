正妹陳敬宣被雙帥猛追　偷戳周孝安大肌：非常結實！

陳敬宣同時被周孝安、張雁名追求。（三立）

周孝安、張雁名演情敵。（三立）

陳敬宣同時被周孝安、張雁名追求。（三立）

周孝安受傷，陳敬宣解開他衣服。（三立）

周孝安在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》追陳敬宣，看似順遂的路上，半途殺出學長張雁名，形成兩男追一女，周孝安及張雁名互不相讓，陳敬宣說，現實生活中，沒有被同時追求的經驗，「戲中被兩位帥哥卯足全力追，這種事只有在看小說時幻想過，結果拍戲居然讓我體會到了，首次感覺自己是個搶手貨！」

周孝安說自己沒遇過這樣的狀況，但是在決定追求心儀對象之前，一定會再三確認她是否有喜歡對象，或有無人追求。他說：「我會評估機率她對我的好感有多少，若超過5成，一定盡全力試試看。」

擁有健壯好身材的周孝安，在《我的愛情不平凡》首次脫衣，竟是在很囧的狀態，戲中，他遇到仇家追殺，一刀刺中腹部，因此跑到醫院找陳敬宣幫忙，為了幫他急救，她解開他襯衫扣子‧周孝安的肌肉若隱若現，他好氣又好笑直呼：「沒想到是在這個狀態下才稍微脫一點。」他希望下次能夠在「英雄救美」橋段露肌肉，看起來也比較帥。

而陳敬宣近距離貼近周孝安，還幫他包紮，她表示當下情緒緊張又帶點擔心，非常認真在包紮沒有注意到他的胸肌，不過自己有偷偷戳一下，「非常結實，而且手臂很Q，若是肥肉一定是軟的。」

(中時)