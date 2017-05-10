正妹陳敬宣被雙帥猛追 偷戳周孝安大肌：非常結實！
周孝安在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》追陳敬宣，看似順遂的路上，半途殺出學長張雁名，形成兩男追一女，周孝安及張雁名互不相讓，陳敬宣說，現實生活中，沒有被同時追求的經驗，「戲中被兩位帥哥卯足全力追，這種事只有在看小說時幻想過，結果拍戲居然讓我體會到了，首次感覺自己是個搶手貨！」
周孝安說自己沒遇過這樣的狀況，但是在決定追求心儀對象之前，一定會再三確認她是否有喜歡對象，或有無人追求。他說：「我會評估機率她對我的好感有多少，若超過5成，一定盡全力試試看。」
擁有健壯好身材的周孝安，在《我的愛情不平凡》首次脫衣，竟是在很囧的狀態，戲中，他遇到仇家追殺，一刀刺中腹部，因此跑到醫院找陳敬宣幫忙，為了幫他急救，她解開他襯衫扣子‧周孝安的肌肉若隱若現，他好氣又好笑直呼：「沒想到是在這個狀態下才稍微脫一點。」他希望下次能夠在「英雄救美」橋段露肌肉，看起來也比較帥。
而陳敬宣近距離貼近周孝安，還幫他包紮，她表示當下情緒緊張又帶點擔心，非常認真在包紮沒有注意到他的胸肌，不過自己有偷偷戳一下，「非常結實，而且手臂很Q，若是肥肉一定是軟的。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。