不餓也貪吃？這是一種病(達志)

大家都知道厭食症，可是有一群人卻相反，非常愛吃、貪吃，即使不餓也有旺盛的食慾，就算飽了嘴巴還是拼命塞東西，體重超重，雖然想減肥，就是管不了自己的嘴。養生專家白雁指出，這可能不只是嘴饞或不良飲食習慣，而是一種病

白雁表示，會貪吃甚至暴食的人，對情緒的控制和管理比較差，並不是真的餓了，而是在心理上有長期饑餓的感覺，希望通過「吃東西」來處理焦慮不安、寂寞、情緒低落等負性情緒，形成暴食–怕胖–誘吐–暴食的惡性循環。

白雁解釋，「貪吃」不僅會導致體型的「橫向發展」，還會損傷大腦的腦白質，影響智力。如果是因為情緒上所造成的「貪吃」，必須找出症狀，對症下藥，輕度症狀，可嘗試選擇離開壓力源頭及找朋友傾訴，或改變生活節奏；至於中度患者，則可能因為病情而影響生活，須尋求專業醫生協助，通過藥物治療及心理治療改善病情。

白雁說明，當人們在吃下高糖高油脂的食物後，會刺激腦內產生類似嗎啡的效應，讓人感到舒暢、愉悅，但是這種狀況只是短暫性的，會混亂原本自主性腦內啡的調節，久而久之就變成需要依賴食物才有快樂的感覺。

她建議，制定適合自己的飲食方式，還可以做一些輕鬆的運動，來轉移注意力，

例如氣功就是非常好的舒壓法，氣功的功法動作有助於引導內心注意力集中。將心情與精神專注在氣功的動作、呼吸上，往往做完整套後就發現，不久前煩惱的事情、負面的想法都消散了。

和氣功

※「止肌法」小功法

1、逆式呼法：全身放鬆，頭、背、臀、腿都筆直地貼著牆壁或光滑的門板，兩腳跟相距如肩寬，離牆根約半尺。兩腿屈膝下蹲，下蹲時上身仍舊貼著牆下降。下蹲同時，嘴發「嗨」（「黑」音）字音，發音時，採用逆呼吸法。

2、逆式吸法：在上升的動作同時，吸氣嘴部發出「泗」（「四」音），發音時，腹部收縮，真氣升入膻中。仍回復全身貼牆壁式，繼續做下蹲發音法。如此反覆十八次，感到疲勞時，可以貼著牆站起來。

(中時電子報)