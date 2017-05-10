考取台師大EMBA 陳亞蘭：會乖乖讀完

陳亞蘭神采飛揚。（洪秀瑛攝）

陳亞蘭很期待九月的課程。（洪秀瑛攝）

楊麗花（右）和陳亞蘭師徒情深。（取自臉書）

陳亞蘭上個月考取台灣師範大學第二屆國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA），提到念書的動機，她說「之前去看周華健的演唱會時，碰到當家花旦（扮裝天后松田丸子），他說他念這個研究所，鼓勵我可以報看看，我書讀得不多，但滿喜歡學習，希望藉由這次機會，學習到社會大學沒學到的」。

學歷是國中畢業，這次跳級念碩士，她坦言剛開始有點擔心，多虧松田丸子鼓勵「我們也都聽不懂，聽久就懂了」，才讓她鼓起勇氣。她10日說，面試當天有5位主考官，她心裡很緊張

，「離考試階段太久，後來和老師互動不錯，老師問說妳真的要來讀嗎？妳有空嗎？能讀完嗎？」

面對主考官質疑，陳亞蘭說，「我回他們，我是很乖的病人，醫生交代我要吃的藥一定會乖乖吃完，意思是會乖乖讀完啦」，她說當天面試當天提前到，結果遇到前面的人延遲，讓當天準備和她一起南下當《我是楊麗花》選秀的評審方芳乾等2小時，後來方芳知道她錄取，「她比我還開心。」

研究所預計要念一年半，不過7月要開拍歌仔戲，學校規定曠課9小時就無法畢業，她說，「意思是整學期只有一天曠課機會」，師父楊麗花是否支持？「楊阿姨知道我要考試，她會支持啦，畢竟念書是好事，應該會讓我請假吧」。

豬哥亮先前知道她考上師大後，還曾用「豬式台灣國語」對她說，「妳是我學妹，偶是輸大博士班，妳是蘇大（師大）碩士班」，豬式的玩笑話令她印象深刻。

對於要念書的事，她說媽媽不過問，連婚事也不催，長輩一直以來都對她都很放心，母親節當天，她已安排媽媽和楊麗花在內的7位乾媽們一起聚餐慶祝，媽媽不會吃醋？她說：「不會啊，她覺得好多人疼我。」

(中時)