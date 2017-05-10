吹冷氣也中暑？ 老師教你這一招

吹冷氣也中暑？(達志)

很多人不吹冷氣活不了，但在炎炎夏日，即使吹了冷氣，卻還中署，這是怎麼回事？養生專家白雁建議，如果非要吹冷氣，最好在進冷房時先喝熱水，出冷房後喝溫涼的水。

夏天快來了，很多人會有頭昏腦脹、全身僵硬、拉肚子、萎靡不振、口乾舌燥、上火、出疹子的情況，白雁表示，許多人一到夏天就沒勁，與其在這時硬把精氣神逼出來，而動用到腎上腺及心氣，反而傷身，倒不如順應天地大自然之道的正常反應，慵懶、多休息、放慢腳步、不要心浮氣燥。

如何去適應越來越極端的氣候，唯有讓自己天天出點汗，白雁指出，多走出戶外，只要皮膚接觸到空氣，毛細孔自然能調節而出汗，這時候，光補充水及運動飲料還不夠，可吃點香蕉，一天一根就好，以免太寒而拉肚子，消暑的芒果、西瓜等水果也別吃太多，不然會讓身體冷熱不濟而容易拉肚子。

天氣一熱，也會容易中暑，白雁說明，假如感覺頭暈、肩頸緊、視力模糊，心神很燥、手指肚如脫水般有條紋的皺摺，就表示有輕微中暑了，只補充水是不夠的，腎氣已護不住水份，水一喝完立刻就想尿光，這時候可以喝綠豆湯，以及刮痧，消除中暑的不適感。

別以為炎炎夏日躲在冷氣房裡就好，待久冷氣房也會中暑的，白雁說明，因為在戶外走動的時候，可以促進新陳代謝正常能出汗，而有降溫的效果，但是在冷氣房時，毛細孔都是閉住的，暑氣進到身體裡無法化掉，沒有宣洩出去的管道，尤其在冷氣房內一進一出、忽冷忽熱，中暑的機率反而會更大，此時的小秘訣是「進冷房時先喝熱水，出冷房就喝溫涼的水，但不能喝冰水」。

養元功

白雁建議，夏日可以練習「養元功」、「晃海功」或「龜壽功」，但因為天氣炎熱，所以也要注意不要讓自己出太多的汗、或練太長時間，一個小時之內的練功，就足夠了。

※「晃海功」小功法：

A. 動作

1.在墊子上輕鬆散盤，兩手大拇指扣住血海穴，其他4指自然搭在膝上。

2.身體向前傾，保持臀部貼地。

3.以會陰穴為中心，逆時針方向，晃動9次，再以順時針方向晃動9次。

4.最後身體回到正直坐姿。

NG動作

1. 身體向前頃時，屁股翹起。

2. 身體向後轉時，下巴抬起，頭往後掉。

B. 重點提示

1. 地面冰冷，一定要有墊子。呼吸平靜，晃動盡量緩慢，體會自己好像在海面一般。

2. 身體無論旋轉向前或後，都要保持頭部正直，不要往前或後掉。

C. 效果

生津活氣，補養能量，疏通任督二脈和帶脈，短期內會發現睡眠品質變好，體力增加，病情減輕，紓緩緊張壓力。每天睡前做維持3個月，明顯回春，皮膚變好，腰圍縮小，女性豐胸，男性精力變好。

(中時電子報)