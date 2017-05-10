立法院明重審前瞻條例 柯建銘再提新二不

柯建銘（資料照片／劉宗龍攝）今晚表示，只要能讓前瞻條例草案「上軌道」，願意與國民黨團再溝通看看。

立法院明天重審前瞻基礎建設特別條例草案，藍綠甲級動員到晚間24時，民進黨團總召柯建銘今晚再推新「二不」以釋善意，即不放棄任何可以溝通機會、不製造短兵相接氣氛。

根據中央社報導，柯建銘表示，前瞻基礎建設特別條例草案審查1個多月了，民進黨善意盡釋，以過去民進黨的DNA不可能忍這麼久，國民黨團連黨鞭來談都沒用，永遠都是「退回重擬」，退回重擬一案已經點名表決處理過了，國民黨團不能將內部矛盾外部化到無所不用其極。

柯建銘說，過去這段時間祭出「不挑釁、不動怒、不衝突」三不政策，現在再加新「二不」：不放棄任何可以溝通機會、不製造短兵相接的氣氛，只要能讓前瞻基礎建設條例草案「上軌道」，願意與國民黨團再溝通看看。

(中時電子報)