立法院明重審前瞻條例 柯建銘再提新二不
立法院明天重審前瞻基礎建設特別條例草案，藍綠甲級動員到晚間24時，民進黨團總召柯建銘今晚再推新「二不」以釋善意，即不放棄任何可以溝通機會、不製造短兵相接氣氛。
根據中央社報導，柯建銘表示，前瞻基礎建設特別條例草案審查1個多月了，民進黨善意盡釋，以過去民進黨的DNA不可能忍這麼久，國民黨團連黨鞭來談都沒用，永遠都是「退回重擬」，退回重擬一案已經點名表決處理過了，國民黨團不能將內部矛盾外部化到無所不用其極。
柯建銘說，過去這段時間祭出「不挑釁、不動怒、不衝突」三不政策，現在再加新「二不」：不放棄任何可以溝通機會、不製造短兵相接的氣氛，只要能讓前瞻基礎建設條例草案「上軌道」，願意與國民黨團再溝通看看。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。