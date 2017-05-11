中興隧道口客運連撞3車 1男頸部重傷
昨（10）日晚間11時左右，基隆南下中興隧道出口發生一起連環車禍，1輛基隆客運連環追撞3台轎車，導致1名駕駛頸部重傷，警方已到場了解詳情，傷者已送醫急救。
1輛要從基隆開往士林的基隆客運疑似因為前方正在施工，客運司機沒有保持好安全距離，煞車不及追，撞擊前方3部轎車。其中追撞到的前方第1部白色小客車駕駛頸部受創嚴重，副駕駛座乘客下巴撞傷，前面2部轎車則是受到驚嚇。
客運司機表示道路施工導致光線不佳，加上沒有保持好安全距離，前方的指揮車燈光線太過刺眼，所以一開出隧道就不慎撞上。
警方目前已到場處理，詳情仍需進一步了解。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。