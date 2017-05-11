中興隧道口客運連撞3車　1男頸部重傷

白色小客車駕駛（左2）頸部遭重創，其他被波及的乘客也受到驚嚇。（張穎齊攝）

白色小客車遭基隆客運撞擊，後檔受損嚴重。（張穎齊攝）

白車駕駛被抬上擔架，緊急送醫。（張穎齊攝）

基隆南下中興隧道發生基隆客運連撞3車的連環車禍。（張穎齊攝）

昨（10）日晚間11時左右，基隆南下中興隧道出口發生一起連環車禍，1輛基隆客運連環追撞3台轎車，導致1名駕駛頸部重傷，警方已到場了解詳情，傷者已送醫急救。

1輛要從基隆開往士林的基隆客運疑似因為前方正在施工，客運司機沒有保持好安全距離，煞車不及追，撞擊前方3部轎車。其中追撞到的前方第1部白色小客車駕駛頸部受創嚴重，副駕駛座乘客下巴撞傷，前面2部轎車則是受到驚嚇。

客運司機表示道路施工導致光線不佳，加上沒有保持好安全距離，前方的指揮車燈光線太過刺眼，所以一開出隧道就不慎撞上。

警方目前已到場處理，詳情仍需進一步了解。

(中時)