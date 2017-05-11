龜山男大生遭輾斃 貨車肇事逃逸

昨天深夜近10點，桃園市龜山區東萬壽路17.8公里處發生一起死亡車禍，一名19歲男大生騎機車經過時，疑因天色昏暗不慎撞到另名騎腳踏車的男子，男大生倒地後被後方疾駛的貨車輾過，送至長庚醫院後仍不治身亡，肇事的貨車則逃逸無蹤，龜山警方表示仍在調查，不方便透露案情，待調閱監視器等相關資料後才能鎖定肇事車輛。

(中時)