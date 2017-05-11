美國下任FBI局長 可能是⋯
美國總統川普突然宣布聯邦調查局 (FBI) 局長柯米 (James B. Comey) 被開除，即期生效，引起外界關注。民主黨人認為，川普可能因為最近團隊與俄羅斯的關係被 FBI 調查，才會將柯米開除。不過美國媒體馬上隨即點名多位人選，可能出任下任FBI局長。
「華爾街日報」指出， 具律師身分的多位前小布希政府官員、共和黨議員或前朝的檢察官及法官等都是可能的下任局長人選。這個人選誠信人格必須深受國會及調查局人員認可。
報導披露的繼任人選包括小布希時代多位司法部官員，計有前司法部副部長菲利浦（Mark Filip）菲利浦現為華府執業律師、湯普森（Larry Thompson）已年過70歲，湯普森雀屏中選，將是首位非裔聯邦調查局長，但及曾任職調查局的前司法部助理部長溫斯坦（Kenneth Wainstein），不過溫斯坦在選戰期間曾連署反對川普參選，恐影響出線。
共和黨議員高迪（Trey Gowdy）、前北卡羅來納州西區檢察官、現任該區法官的康拉德（Robert Conrad）、密西根州東區聯邦法官墨斐（Stephen Murphy）都是外界預測的名單。
另外，前小布希任內的國土安全顧問湯生（Frances Townsend），若雀屏中選川普，將是首位女性局長。
(中時電子報)
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