全球最佳外派地點！台灣擊敗66國家 勇奪第1

全球最大旅外人士網站「InterNations」日前針對全球76國企業外派人員進行調查，台灣奪得第1名。（達志影像／shutterstock提供）

對許多人而言，如有機會派到其他國家工作，能學習他國文化是很不錯的體驗！歐洲洲一家旅外人士交流網站「InterNations」日前針對全球企業外派人員進行調查，新入榜的台灣擊敗兩度蟬聯冠軍的厄瓜多，勇奪2016年度全球最佳外派地點第一名，滿意度還高達93％。

此項調查由全球最大旅外人士網站「InterNations」發起，針對全球67個國家的企業外派人員，進行喜歡駐留的外國地點做問卷調查，調查內容包括薪水、安全與滿意度、醫療品質、交通便捷性、當地居民友善程度等。

其中旅外人士對在台灣生活的滿意度高達93%，且有34%表示，非常滿意自己的工作，還有64%的旅外人士計畫在台灣待3年以上，其中有一半以上更考慮永遠留在台灣。

而令旅外人士最為印象深刻的，則是台灣的醫療環境，如健保和經濟負擔能力。這些外國人士對台灣好感度極高，然他們在問卷中也提到，語言似乎成為最大的障礙，有35%受訪的旅外人士認為台灣語言不易學習，僅有23%認為學習台灣當地的語言很容易。

除台灣上榜勇奪第1外，歐洲的馬爾他分別是第2名，南美洲的厄瓜多則是第3名，至於第4～到第10名則依序為墨西哥、紐西蘭、哥斯大黎加、澳洲、奧地利、盧森堡及捷克。鄰近的亞洲地區，包括新加坡則拿下第13名，南韓27名、日本29名、香港44名，大陸則是48名。

(中時電子報)