請3天休11天！2018「休假攻略」報你知

2018「休假攻略」出爐，喜愛出遊的民眾可提早規劃。（圖為日月潭，林宜靜 攝）

台北國際夏季旅展剛結束，買氣強強滾！對許多人而言，暫且放下工作、求學壓力，來趟旅行是很不錯的體驗！話說今年雖還沒過一半，然對許多人而言，能及早規劃旅行，不管是買機票、請假、揪人都很方便！有部落格和旅遊網站就貼心為網友整理2018「休假攻略」，只要能利用農曆春節和清明連假，分別請假3天、2天，就能享有11天和9天長假！

每年6月份，行政院會公布隔年的國定假日，然對喜愛出遊的人而言，能事前規劃旅遊更好，如買機票、旅遊行程可能都有更大彈性與優惠。知名旅遊部落客「噗舞食遊記」和「欣傳媒」網站就提前為網友整理「2018休假攻略」。

大致說來，2018年3天以上的連續假期共有5個，包含元旦3天、春節6天、兒童節清明假期5天、端午節3天、中秋節3天。其中又有3個時間點最適合請假，只要日子算得準，請前後幾日，就能自行換到長假出遊趣！

第一個適合休假的節日是「農曆春節」，如無意外，明年仍是初六開工，春節會從2月15日（四）的除夕放到2月20日（二）的初五，春節假期共6天，這時只要2月12（一）到2月14日（三）請3天假，就能享受高達11天假期，到歐美國家出遊沒問題！

第二個適合休假日是「清明節」，依照人事行政局彈性放假準則，4月6日可能會彈性放假，從4月4日（三）放到4月8日（日）共5天，上班族只要4月2日（一）、4月3日（二）請假2天，就能得到9天假期！且四月多是鄰近日韓的賞櫻季節，如有計畫出遊的民眾可以提早準備。

第三個適合請假日是「國慶日」，明年10月10日剛好是周三，只要10月8日（一）、10月9日（二）、10月11日（四）、10月12日（五）共請4天假，雖然要付出較高的請假成本，但能請4天換到9天假期。

除以上三個休假策略外，包括一月的元旦、二二八和平紀念日、端午節、中秋節也都能有較長天數的休假。以上請假攻略僅供參考，一切還要等到六月目前人事行政公布正式版「政府機關辦公日曆表」為準。

(中時電子報)