常講髒話好處多？研究：大聲罵能讓力氣變大

研究顯示，其實講髒話可增強人的忍痛能力，如是大聲吼出來還能讓讓力氣變大。（達志影像／shutterstock提供）

俗話說，「禍從口出」，特別是粗俗不雅「髒話」在社會中可是不好的行為，不僅聽者覺得不舒服，旁人也會覺得說「髒話」沒禮貌。然近來有項研究顯示，其實髒話可增強人的忍痛能力，如是大聲吼出來還能讓讓力氣變大。

什麼！常講髒話對身體有益！Yahoo新聞報導，英國基爾大學（Keele University）日前進行罵髒話和力氣之間關聯性實驗，結果令人驚訝！

研究人員先將受試者分成2組，一組連續罵髒話、另一組則是不罵髒，然後將這兩組進行相同的有氧運動和握力測驗。結果發現，在運動時罵髒話的那些受試者所展現出的力氣遠遠勝過不說髒話那一組組，且罵髒話也可提升人的忍痛能力。

對於這個結果，研究主導者史蒂芬斯博士（Dr Richard Stephens）分析，人們在罵髒話時使用的情緒較多，會刺激人體交感神經，因此人的力氣變得更強大。然為何罵髒話為何能提升人的忍痛能力，呢？研究團隊還沒找到真正原因。

此外，據早先研究也指出，經常用粗言穢語表達自己的人，誠實度會比較高。然在現今社會中，說髒話還是不雅的行為，在情緒爆發時，如能理性思考想一下，避免「禍從口出」還是比較好。

(中時電子報)