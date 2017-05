開除柯米 川普辯護：他做得不好

川普說忽然開除柯米引發外界關注。(圖片取自美聯社)

美國總統川普前天突然開除聯邦調查局(FBI)局長柯米,但因為正值FBI正在調查去年總統大選期間俄羅斯是否干預大選幫川普助選,柯米遭開除猶如「水門案」翻版,引發外界關注。但川普強調他做得不好,才開除柯米。

川普先是在推特上表示開除柯米,稱共和和民主兩黨都會感謝他,川普10日在白宮橢圓形辦公室是會晤政壇大佬,前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)後,短暫回應表示「他沒做好自己的工作,非常簡單,他就是沒做好工作。」川普說,取代柯米的新聯邦調查局長「會比他做得更好的多(will do a far better job)」。

另外,俄羅斯總統普丁10日接受媒體訪問川普開除柯米的看法,他只回:「我覺得你的問題相當好笑,請不要生氣,我們和這件事一點關係也沒有。」

(中時電子報)