開除柯米 川普辯護：他做得不好
美國總統川普前天突然開除聯邦調查局（FBI）局長柯米，但因為正值FBI正在調查去年總統大選期間俄羅斯是否干預大選幫川普助選，柯米遭開除猶如「水門案」翻版，引發外界關注。但川普強調他做得不好，才開除柯米。
川普先是在推特上表示開除柯米，稱共和和民主兩黨都會感謝他，川普10日在白宮橢圓形辦公室是會晤政壇大佬，前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)後，短暫回應表示「他沒做好自己的工作，非常簡單，他就是沒做好工作。」川普說，取代柯米的新聯邦調查局長「會比他做得更好的多(will do a far better job)」。
另外，俄羅斯總統普丁10日接受媒體訪問川普開除柯米的看法，他只回：「我覺得你的問題相當好笑，請不要生氣，我們和這件事一點關係也沒有。」
(中時電子報)
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