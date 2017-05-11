非刷牙 最有效口腔保健法是...

常刷牙未必就是好，最有效口腔保健法是...。 (達志影像/shutterstock提供)

你一天會刷很多次牙嗎，但你是否想過，時常刷牙對於牙齒保健其實沒什麼幫助，華盛頓大學牙醫學院的口腔健康教授兼牙醫胡約爾(Philippe Hujoel)就表示，就現階段科學研究顯示，刷牙以及用牙線剔牙，其實對於口腔保健並沒有什麼明顯的效果，其作用頂多就是保持牙齒乾淨美觀。

但這也不代表著你從此就可以不必刷牙，因為某些牙膏內含的氟化物確實會強化你牙齒。而胡約爾也提到，其實最有效的預防措施，是儘量避免牙齒接觸醣類與碳水化合物。

刷牙作為日常生活習慣，對多數人的口腔保健來說，其重要性不言可喻，但你刷牙有用對方法嗎？事實上，如果用錯誤的方式刷牙或剔牙，非但無法正確護理牙齒，還反而會造成傷害。

胡約爾就建議，正確的刷牙方式是使用含氟的牙膏「輕輕刷」就好，目的是為了用氟化物消除牙齒上的斑塊和食物殘渣。

而關於剔牙，一樣得和刷牙般別太用力，如果你時常出力的用牙線磨擦你的牙齦，日復一日的後果就是使牙齒間的縫隙變大，讓食物殘渣更容易卡在你的口腔。簡單來說，就是關於口腔護理，動作越溫柔越細膩越好。

(中時電子報)