聯航又出包？逼乘客用杯子如廁

哈珀指控，指自己因為患病無法忍住尿意要求如廁，但空服員竟拿給她一個杯子，叫她自行解決。(圖片取自washingtontimes)

繼聯航將華裔醫生陶大衛強拖下機事件發生，越來越多乘客也出面訴說自己的慘痛經驗，聯合航空公司再被一名密蘇里州女乘客指控，指自己因為患病無法忍住尿意要求如廁，但空服員竟拿給她一個杯子，叫他自行解決，讓她大感被羞辱。但事件爆發後，聯航10日公開否認此事。

哈珀（Nicole Harper）將這段慘痛經驗PO上臉書，他表示此事發生於4月10日由休士頓飛往堪薩斯市的班機，時間正是越華裔陶大衛被強制拖下機事件的隔天。

哈珀是位護士，也是兩個孩子的媽。她表示，因為自己患有膀胱過動症，所以告訴空服員，她必須上廁所，但空服員卻置之不理，要求她回到座位時，哈珀當下試圖解釋情況緊急，她無法控制。所以情急之下，她我告訴空服員：「我必須用廁所，否則我需要一個杯子。」

但空服員反應令她大為意外，他們竟交給她一個杯子。哈珀只好尷尬地在大庭廣眾下小解，然後杯子不夠裝尿，只好再要求另一個杯子，最後空服員還大聲在其他乘客面前斥責妮可，要求她把裝滿尿的杯子倒進廁所馬桶裡。

哈珀表示，「這是一個完全羞辱的情況」「周圍有人......尤其是陌生人」。不過，聯航否認空服員要求哈珀在杯子裡小解，他們發表聲明表示「我們已經聯絡了哈珀女士，以便更好地了解發生了什麼」

(中時電子報)