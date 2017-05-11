路透消息來源：FBI局長要求擴大俄調查就被炒

前FBI局長柯米5月10日被拍到出現在家門口。(美聯社)

FBI局長柯米(James Comey)昨突然遭到美國總統川普(Donald Trump)開除，路透社(Reuters)的消息來源指出，在這之前柯米向司法部要求更多資金，以擴大調查俄羅斯介入去年美國大選的證據。

川普政府指控柯米採取「暴行」，並否認開除柯米跟FBI針對川普競選團隊疑似在去年大選和莫斯科共謀的調查有關。

開除柯米使得川普遭到許多民主黨黨員的批評，川普所屬黨派共和黨部分成員也抨擊他這項決定，這件事也已經使得華盛頓特區陷入風暴，並使川普必須面對他當選後初期一直避免回答的問題：他的競團隊和俄羅斯之間到底有何關係。

川普在台灣時間周二在白宮和俄羅斯外交部長會面時表示，他開除柯米是因為他做的不好。白宮副新聞秘書(Sarah Huckabee Sanders)也在簡報會中說，川普「當選那天起」就想要開除柯米。桑德斯也透露，川普做這個決定是因為本周司法部長傑夫·塞申斯(Jeff Sessions)和副部長Rod Rosenstein提供的建議。這兩人一一點出柯米犯下的暴行，並指控柯米擅自潛越上級。

路透社在國會的消息來源指出，柯米過去幾天向司法部要求更多資金來調查俄羅斯介入美國大選的事件，柯米向美國國會議員報告他這項要求，表示參議院情報委員會要求加速相關調查。當媒體向司法部詢問，柯米上周是否要求增加調查資源時，發言人Ian Prior透過電子郵件表示這「全是假的。」

參議院司法委員會的民主黨議員范士丹(Dianne Feinstein)說，她了解柯米為何要擴大調查，有人在維吉尼亞州東部申請多張傳票。當她、柯米和共和黨參議員Chuck Grassley在3月15日會面時，柯米表示正在進行反間諜和犯罪調查。

美國情報單位今年1月認定俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)為了幫助川普當選，下令介入美國去年大選，包括駭進民主黨陣營的電子郵件並洩露其內容，俄羅斯和川普陣營都否認這項指控。

(中時電子報)