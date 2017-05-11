多雲到晴需防曬 北部高溫34度 周六鋒面到恐成梅雨
剛過「立夏」，果然越來越有夏天的感覺了！今、明（11日、12日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，白天氣溫偏高，北部高溫可達34度，悶熱天氣到周五，從周六（13日）後到下周三（17日）之前又有鋒面連續報到，有機會形成梅雨。
今天氣溫依舊維持悶熱天氣，白天氣溫偏高，午後北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。全台高溫皆突破30度，紫外線指數強，外出需做好防曬工作！氣溫方面，北部24~34度、中部24~34度、南部25~35度%、東部24~32度、外島地區20~31度。
值得注意的是，周五前全台多維持悶熱天氣，然周六又有一個鋒面接近，低層的風會開始增強，加上西風吹拂，東南部地區容易出現焚風。因此周日母親節天氣較為不穩定，周六過後到下周三之前又有鋒面連續報到，將有機會形成梅雨，外出需記得攜帶雨具。
此外，明（12日）晚起馬祖及金門易受低雲或局部霧影響能見度，請注意。另民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日南投、竹山、安南及台南地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。
(中時電子報)
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