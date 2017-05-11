「字在金門牆上」攝影比賽開跑！總獎金80萬

金門縣文化局為鼓勵民眾造訪金門，保留逐漸凋零的牆面文字，特舉辦「字在金門牆上攝影比賽」。（圖為金門莒光樓，達志影像／shutterstock提供）

喜歡攝影的朋友照過來！將金門最美的一面記錄下來吧！金門的特色呈現在古蹟裡，更書寫在牆面上，金門縣文化局為鼓勵民眾造訪金門，保留逐漸凋零的牆面文字，特舉辦「字在金門牆上攝影比賽」，邀請民眾拍攝代表當地生命力與特色的瞬間。凡照片主體包括牆面文字及代表金門地景元素均可參加，總獎金高達八十萬元，活動報名自即日起至9月8日截止。

金門各地留下的文字之美是珍貴的遺產之一，無論是閩式建築、華麗洋樓、軍事設施、清代牌坊、古城牆、宗廟匾額，甚至在每個聚落入口皆可見寫著聚落名稱的大字，這些文字或雕刻、或手寫、或用紅磚排成，無形中記錄著金門獨特的歷史。

金門縣文化局表示，金門最為人所熟知的文字包括刻在太武山上的鮮紅大字「毋忘在莒」及大膽島上「島孤人不孤」、心戰牆等，而除了這些精神標語外，不少古蹟如明朝兵部尚書盧若騰故居、文台寶塔、倒影塔、邱良功母節孝坊，以及元、明、清各朝代留下的碑刻等，這些地方上題刻的「文字」，別具歷史意義與金門獨特風情。

此次攝影活動照片上文字除上述地點及形式外，可廣義取材自金門各式建築、地道、岩壁、水泥及木頭等，並且畫面需同時呈現金門在地人文特色及地景等元素。凡愛好攝影的國內外人士皆可報名，每人參賽作品以五件為限。

競賽組別分為相機組及手機組，參賽作品須為2016年1月1日以後所拍攝，相機組共取40名，前三名獎金分別為12萬元、6萬元及4萬元，手機組取23名，前三名獎金為5萬元、3萬元及2萬元。此外，入圍作品參賽者還可角逐網路人氣票選獎，屆時將在粉絲專頁開放票選，按讚數最高的前七名可獲得獎金一萬至五千元不等。

為鼓勵民眾參賽，活動期間主辦單位也將舉行金門特色牆面文字導覽活動，活動採團體報名，報名者經資格確認後，即可參加由當地文史工作者解說的導覽活動，在導覽中讓參賽者看見不一樣的金門，並從中發掘創作題材。

(中時電子報)