調查：年收入多少能買到快樂？

辛勤工作為了賺錢，但到底收入多少才能買到快樂呢？(圖片取自達志影像)

在美國大都市中生活不易，究竟需要有多少收入，可以買到「快樂」日子呢？一項新出爐的調查指出，在喬治亞州亞特蘭大市的快樂收入需要得最少，只要4萬2000美元。(約台幣130萬)，但在西雅圖、紐約市、費城和洛杉磯，每年需要大約1萬5000美元(約台幣310萬)才能達到同樣的幸福水平。

這份由蓋洛普(Gallup)調查表示，公布收入的高低，會影響生活的「快樂」、「愉悅」，收入多寡對於快樂生活的影響，也依居住地區不同而有差異，亞特蘭大市的快樂收入只需要4萬2000元。(約台幣130萬)，在德州達拉斯、佛州邁阿密、亞歷桑納州鳳凰城，以及華府、芝加哥收入5萬4000元(約台幣160萬)，才能達到開心程度，而麻州波士頓與德州休士頓則需7萬5000元年薪，才能達到一樣標準但在西雅圖、紐約市、費城和洛杉磯，每年需要大約105000美元(約台幣310萬)才會有相同感覺。

但錢真的可以買到快樂嗎？調查進一步指出，一般年收達到7萬5000元左右時，收入可以買到快樂，就變得十分有限了。

(中時電子報)