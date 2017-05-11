「518博物館日」全台12館免門票！在博物館尋找記憶的缺角

「518博物館日」，國立台灣博物館當日也免門票！（圖取自「國立台灣博物館」Facebook）

國際博物館協會（ICOM）自1977年起將每年的5月18日訂為國際博物館日，成為全球博物館的盛事。配合今年主題「博物館與爭議性歷史：在博物館述說難以言說的故事」，文化部以「記憶的缺角－不易說的秘密在博物館」為主軸與博物館合辦活動，並於5月10日下午2時在國立台灣博物館-南門園區小白宮舉辦「在博物館尋找記憶的缺角」開幕記者會，博物館界代表共同為國際博館日起跑活動造勢。

爭議性歷史或課題可視為世人集體記憶的一部分，不同時空背景下，曾經或正在發生的事件因遭受噤聲、遺忘或疏略，猶如人們記憶裡的各種缺角。文化部邀集所屬國家人權博物館籌備處、國立歷史博物館、國立台灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國立台灣歷史博物館、國立臺灣文學館、國立臺灣美術館、國立中正紀念堂管理處，以及高雄市立歷史博物館、台北二二八紀念館、二二八國家紀念館、阿嬤家-和平與女性人權館等12館所合辦主題活動。

從人權與民主角度，如二二八事件、白色恐怖或慰安婦阿嬤、解嚴歷程等史事，或從社會運動、土地倫理、族群關係、環境保育等面向策展或辦理教育推廣活動，抑或從博物館自身角度探討多元爭議課題。此外，文化部亦彙集全國博物館響應活動。

記者會上，文化部政務次長楊子葆表示國際博物館日推動迄今40年，而臺灣解嚴迄今30年，同為整數所代表的意義不僅是政治面，亦彰顯文化的基礎在於自由的心態、氣氛，才能創造有活力的未來。博物館近年參觀人數減少，如何透過硬體改善及軟體設計，並倡導自由欣賞的精神，提升整體參觀人口，使民眾從不同視野、角度欣賞文化，追求圓滿人生。

教育部終身教育司副司長顏寶月提到所屬5家自然類博物館以入館門票優免措施響應今年活動，鼓勵民眾進入博物館，探索展品背後的故事。此外，各博物館館長及縣市文化局代表亦出席共襄盛舉。

為傳達博物館做為國家社會記憶的重要角色，記者會以四段故事為主軸，由中山大學學生組成的繆斯麥樂團以阿卡貝拉演唱望春風揭開序幕，由說書人藉由文物或影像，娓娓道述日治時期之樟腦採集、張武曲肖像畫與二二八事件、魯王壙誌翻轉史事，以及台史博明日記憶收藏—維冠金龍大樓物件整理及招領等的故事，樂團以一曲牽手做為故事尾聲，拉近博物館與社會發展的互動關係。

啟動儀式進行時，透過黑色方塊的形貌象徵社會不同記憶的缺角，由5位與會貴賓一一翻開方塊，彩色的方塊承載許多藏品或場域的故事，暗黑的方塊代表尚未被揭露、討論的史事或課題，期望在博物館開放且包容的氛圍下，持續透過典藏、研究、展示及教育等方式，使隱沒的文字或音像得以呈現、反思及和解。

除了博物館活動外，文化部亦推出「秘密展品大賞」線上策展活動，集結各館擇選之秘密展品的故事，透過臉書粉絲團的互動，邀請民眾票選最有感的秘密展品。全台博物館也在五月祭出各項優惠措施，例如5月13日、5月14日或5月18日享優免門票入館，參與活動好康折扣，打卡送紀念品等，邀請全國民眾走進博物館，發掘及探索多元議題的故事。更多活動詳情及優惠訊息請上518國際博物館日活動網頁、臉書粉絲團。

(中時電子報)