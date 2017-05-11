拒提供俄文件 美參議院對川普前顧問佛林祭出傳票
美國參議院情報委員會今表示，其小組向美國總統川普(Donald Trump)的前國安顧問佛林(Michael Flynn)祭出傳票，要求他提供與俄羅斯調查以及去年總統大選相關的文件。
根據路透社(Reuters)報導，該委員會的共和黨主席、參議員Richard Burr和民主黨參議員Mark Warner在共同聲明中指出，該會在4月28日就寫信要求佛林提供相關文件，但佛林透過律師拒絕合作。
這是該委員會在其調查中首度發出傳票，Warner表示該委員會已經獲得許多關於俄羅斯介入美國選舉的相關文件，但有些人因為不肯提供而迫使該委員會採取下一步。
佛林在美國針對俄羅斯介入去年大選的調查中，一直是個調查重點。他因為隱瞞曾和俄羅斯官員討論解除美國制裁而遭到抨擊，之後他突然在2月13日遞出辭呈下台。
這周前司法副部長Sally Yates向參議員表示，佛林隱匿他和俄羅斯駐美大使之間會晤的事實，顯示他可能遭到俄羅斯勒索，Yates也表示他過去曾在未獲得美國政府同意的情況下，為土耳其客戶做事和收費，可能會因此觸犯聯邦法律。
據CNN報導，這傳票也顯示參議院的調查在數個月的調查後，現在正在加緊腳步。前FBI部長柯米(James Comey)其幾天也向該位員會小組表示，FBI要擴大關於俄羅斯涉嫌介入美國總統選舉的調查，但在這之後柯米卻突然被川普開除。
(中時電子報)
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