德政？囚犯可叫披薩熱騰騰送牢房

坐監犯人可點餐叫外送，在牢房就能享用剛出爐熱騰騰送到的披薩。(圖片取自chicagotribune)

現代監獄講求人性化，犯人們在監牢的待遇越來越好，美國有一處監獄現在竟提供點餐外送服務，坐牢囚犯只要有錢，花5到7元美元(台幣150元到210元)就可以點餐享用剛出爐熱騰騰送到的披薩。

這項由庫克郡警長達特(Tom Dart)推動的「德政」，讓被關在庫克郡二級警戒區監獄的犯人，都可以餐外送服務。這項披薩外送包括瑪格麗塔披薩(magherita pizza)一片5元(約台幣150元)，配料豐富的「四季披薩」，每片則售7元(約台幣210元)。值得一提的是，這些新鮮美味披薩，不是來自外面的餐廳，而是監獄廚藝班學員的成果。

2015年時，獄方為輔導犯人出獄後，有更多的謀生技術，庫克郡監獄設置專業廚房，還設立「食譜改變人生」網站，這項監獄輔導計畫，聘請專業廚師指導犯人學習廚藝，希望讓坐牢者可以有尊嚴，讓他們在出獄後可尋求更好生活。

目前經過一年多的籌劃進行，四月底已經開始正式接受監獄內的外賣訂購，根據警長辦公室發言人史密斯(Cara Smith)表示，披薩廚房從4月20日開張以來，已經賣出208片披薩，生意很不錯。這些販售所得，將轉作為「食譜改變人生」基金。

(中時電子報)