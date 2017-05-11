5月11日各報頭版要聞

●小英遭譏「通零太后」

國民黨主席候選人洪秀柱、韓國瑜、郝龍斌、吳敦義、潘維剛與詹啟賢等6人，昨天出席由中天電視台舉辦的全國首場國民黨主席選舉電視辯論會。針對兩岸關係，潘維剛表示，蔡英文總統上台後不到1年就把兩岸關係歸零，可以稱之為「通『零』太后」，直接把兩岸關係、互信等統統歸零。

●水門案翻版…川普炒了FBI局長

美國總統川普9日以同意司法部長塞申斯和副部長羅森斯坦的建議為由，突然開除聯邦調查局（FBI）局長柯米，震驚美國政壇。由於FBI正調查去年總統大選期間，川普競選陣營成員是否與俄羅斯串通，聯手影響選情，時機敏感，民主黨議員痛批此舉猶如「水門案」翻版。

●只有藍被綠鬥 哪有藍綠惡鬥

台灣長期藍綠惡鬥造成經濟停滯、社會受傷，《中時電子報》總編輯劉善群昨在中天電視主辦的辯論會提問，未來國民黨主席如何減少惡鬥傷民事件發生？郝龍斌與潘維剛皆不約而同表示，沒有藍綠惡鬥，只有藍被綠鬥。

●狂男割喉殺友 夫死妻傷

台中昨晚驚傳改運糾紛引發兇殺案！無前科的吳姓男子持木工刀，闖入大雅區陳姓友人住處刺殺，造成陳男不治、陳妻輕傷，吳嫌行兇後留在屋內十五分鐘至警方將他逮捕。他一度供稱，不滿陳男以助他改運為幌子，要求兩人在一間寺廟廂房「相互手淫」，這件事他一直放在心上，昨天他帶刀要去質問對方為什麼要這樣做，對方否認，兩人口角他憤而行兇，但晚間警訊時又不承認，且答非所問，真正行兇原因還待釐清。

●「白凜」誘少女上山 稱準備隱居

今年三月因登山擔心失溫直升機救下來，自稱「白凜」的登山女領隊張詠芸，被爆出曾誘拐少女且還是個男兒身，當時她否認並出示身分證；不過，她前天又被控略誘一名十五歲少女，起初她不願意交代少女下落，經警方曉以大義，張女才供出少女就在花蓮縣奇萊山區，警昨也順利找到顏，她一度拒絕下山，後在警方勸說下才下山，張女坦言與顏準備隱居山林，全案依略誘罪嫌送辦，檢方複訊後以二十萬元交保。

●離譜 柯：被強暴比被誘姦便宜

台北市長柯文哲昨到議會報告容積代金修正案，將未徵收公共設施保留地的地主比喻為「被強暴」，已被政府劃入機關用地的地主比喻為「被誘姦」，因此「被強暴的比被誘姦的便宜」，引爆失言批評。女議員痛斥柯戲謔談論女性議題，兩性觀念比小學生還不如，婦團轟柯在傷口上撒鹽，應向全國婦女道歉，網友則諷‥「這種爛咖還想連任。」

●川普拔FBI局長柯米 水門事件翻版？！

美國總統川普九日傍晚突然開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，理由是柯米去年調查希拉蕊．柯林頓電郵案處理不當，已無法有效領導ＦＢＩ。不過，柯米正負責調查川普的助理去年大選時是否違法和俄羅斯合謀，川普開除他立刻被批評是政治干預辦案。

●育嬰留職停薪津貼 工作半年可請領

立法院昨初審通過就業保險法修正草案，請領育嬰留職停薪津貼的就保年資條件，由一年放寬為六個月，在母親節前送給新鮮人爸媽一份賀禮。未來草案三讀通過後，初入職場的勞工只要工作滿六個月，就可申請育嬰留停津貼。

●蔡英文：公投法年底前立法

行政院推出的「前瞻基礎建設計畫」爭議不斷，前瞻條例在立法院也遭國民黨團持續杯葛。民進黨主席蔡英文昨天藉由主持中常會再度喊話，她說，過去幾周，國民黨在立法院杯葛「前瞻基礎建設特別條例」，令人不解，從來沒聽到國民黨說清楚究竟是反對前瞻計畫中的哪一項建設；要求執政團隊所有成員共同展現推動前瞻計畫的決心，拿出具體行動。

●前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年

前飛指部指揮官、現馬防部少將副指揮官謝嘉康涉嫌共諜案，案情越滾越大，檢調懷疑，吸收謝加入中國對岸組織的退役上校辛澎生，十年前擔任飛指部上校參謀長期間已被中國吸收，反飛彈防禦區域等重要軍機恐早已外洩，檢調不排除飛指部有其他人涉案，擴大偵辦。

●阻調查「通俄門」？ 川普閃鍘FBI局長

美國總統川普九日以「重拾大眾信賴與信心」為由，無預警開除全美最高執法官員聯邦調查局局長（ＦＢＩ）柯米，據信可能與柯米在去年美國總統大選期間放過川普對手希拉蕊．柯林頓所涉及的電郵門有關。此外，ＦＢＩ目前正就川普競選團隊與俄羅斯插手去年美國總統大選之關聯進行調查，川普在開除柯米時雖未提及此事，但民主黨人直指白宮藉由開除柯米干預調查。

●白凜涉拐上山 失蹤25天少女找到了

失蹤廿五天、令父母憂心如焚的十五歲顏姓少女，昨天終於在海拔二千六百公尺高的花蓮研海林道被警尋獲；涉誘拐少女的登山領隊張詠芸（綽號白凜），打算偕少女隱居山林的計畫不但泡湯，昨還被警方依略誘罪移送法辦，面臨一年以上、七年以下的刑責，晚間以二十萬元交保。

(中時電子報)