醉吼「被戴綠帽」 白百何尪：江湖再見！

陳羽凡公司發文回應。（圖／取自微博）

白百何日前被「大陸第一狗仔」卓偉曝光她與小模張愛朋在泰國調情的畫面，當時陳羽凡就被說戴綠帽，沒想到隨後他宣布兩人早在2年前就已協議離婚，可卓偉還是拍到陳羽凡醉後吐真言的影片，他吼「被戴綠帽」，甚至攻擊狗仔，不過他的公司出面發聲明，除了道歉外，也說「江湖再見」。

陳羽凡與白百何離婚的消息一出後，陳羽凡當時就說會無限期退出娛樂圈，沒想到卓偉昨天曝光了一段跟拍陳羽凡的影片，他不僅攻擊狗仔，喝醉後還吐真言，直呼「沒啊白百何！我沒有髒身兒，我什麼都沒做，綠帽子被媳婦戴成這樣！」

影片曝光讓不少網友都心疼陳羽凡，但他所屬公司昨深夜也發出聲明，強調「持續跟蹤、偷拍、捏造、揣測、輿論引導…已嚴重影響到羽凡的正常生活。」但也對陳羽凡的過激言論道歉，並呼籲外界給他一些私人空間，由於陳羽凡先前早說過要退出演藝圈，這回聲明還是不忘寫上一句「山高水遠，江湖再見。」讓人不捨。

(中時電子報)