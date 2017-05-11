林書豪：NBA種族歧視比大學少很多

林書豪(左二)與籃網隊友波達諾維奇擊掌。(美聯社資料照)

身為NBA首位華裔美國人球員，林書豪像個拓荒者，扮演著在籃壇最高殿堂的先驅，他也步上了70年代黑人球員所走過的艱辛道路。不過最讓林書豪難受的不是NBA，而是大學聯賽NCAA，在那裡他完全得不到應有的尊重。

林書豪在隊友佛義的播客上回憶他2006-2010代表哈佛大學出賽時，經常被對手投以異樣眼光，甚至公然侮辱。「對上康乃爾大學那次最慘，他們一直喊我『黃皮鬼』(chink)，而且惡意衝撞我，害我打得一團糟。」康乃爾的球員上半場不斷糟蹋林書豪，直到豪哥的隊友看不下去，向哈佛的教練告狀，但是林書豪什麼也沒說。「我已預料到會發生這種事，我就是盡量不要聲張，能忍就忍。」

喬治城、佛蒙特那幾次也讓林書豪記憶深刻，對手改用「雞肉炒飯」「牛肉撈麵」這些中國菜名來稱呼他，而且整場比賽沒有停過。對手的教練直接在裁判面前喊他「黃皮鬼」，當時裁判只是看了一眼林書豪，然後什麼也沒做。豪哥的隊友義憤填膺，憤怒地向裁判咆哮：「裁判你聾了嗎？怎能袖手旁觀？」

進入NBA之後，林書豪表示情況好轉很多，絕大部分的對手和球迷都非常自律，讓他感覺自在許多。2012年，紐約颳起「林來瘋」時，聯盟、媒體、社群全力吹捧，魔術強生、俠客歐尼爾、惡漢巴克利都公開讚揚他，最後還登上《時代雜誌》封面，讓林書豪多年來的委屈一舉獲得釋放。

回想起林來瘋時的甜蜜，林書豪說：「我唯一後悔的就是沒有停下來好好享受，我當時腦袋裡都只裝著下一場比賽。」如今林書豪已是華裔美國人裡舉足輕重的人物，他在社群上擁有巨大影響力，他擁抱自己的華裔身分，並且引以為傲。

林書豪說：「我是亞洲人，我是哈佛人，我是加州人，我是努力向上爬的小人物。這一切不再是我的負擔，而是我的自豪。以前的我懵懵懂懂，現在的我充滿感謝、無所畏懼，我會繼續勇往直前挑戰整個世界。」

(中時電子報)