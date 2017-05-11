「誠品設計節」登場！免費美學講座、看兩岸三地飆創意

「誠品設計節」今年首度擴大為台港陸三地聯合舉辦。（誠品提供）

冰凍的奶油如何解凍，切割出你需要的大小？樂活時代裡，騎著電動腳踏車上坡也非難事？繽紛時尚提包，握把記錄使用者的溫度成為一體？醇酒針一放入，杯中的酒更好喝！原來「設計」真的可以改變我們的生活！讓靈感自由釋放，創造一個心靈渴望的空間！

「誠品設計展」嚴選「設計閱讀100選」主題書展，其中由時藝多媒體主辦的「印象‧左岸奧塞美術館30週年大展」導覽手冊也名列榜上。（林宜靜 攝）

態度就是一切！設計，其實是一種生活與思考方式。誠品首度攜手台港陸舉辦2017【誠品設計節】，盼呈現三地原創設計豐厚的文化底蘊。5首波推出「原創品牌推薦展」及「設計閱讀100選」主題書展。5/13、5/21則邀請詹偉雄、李惠貞、劉小康、胡佑宗四位專家的免費美學講座，探究亞洲設計趨勢大未來。

台灣達方電子研發推「BESV」電動自行車有精緻輕巧外型。（誠品提供）

●兩岸三地設計師 飆創意讓生活更美好

自行車不僅僅只是代步工具！在數位時代裡，有更環保樂活的作法！黑黃相間的電動自行車曾獲《L.A. Times》洛杉磯時報譽為「兩輪的瑪莎拉蒂」，由台灣達方電子研發推「BESV」電動自行車有精緻輕巧外型，女生搬運也方便！其專屬App還提供會員專屬行程規畫記錄、連結社群分享路線、即時天氣與風速預報。

奇想生活THAT! 智慧餐廚用品。（誠品提供）

廚藝「奇想生活THAT!」運用體溫傳導與不插電科技，創造出可保溫60分鐘的不退燒清酒瓶、可快速切下冷凍奶油的奶油刀等居家好物。七年級女孩創辦的「物WOO Collective」，將台灣彰化傳統錫工藝融合現代元素與實用價值，獲得2017德國紅點設計大獎的「浪雲醇酒器系列」，能發揮錫製品淨化水質特性，釋放酒香，醇厚紅酒與烈酒口感層次。

來自香港的飾品品牌「Playback Concept」透過抽象幾何線條和粗獷機械風格，將金屬工藝、歷史脈絡以及社區文化揉合於一體，淬鍊出香港時代精神；大陸杭州的「耳語」的「地質層系列」陶杯，運用不同種類和顏色的陶土逐層灌漿，最終在容器表面形成宛如地質層次的色澤，象徵向經典山水潑墨畫致敬。

約翰．伯格（John Berger）的《觀看的方式》透過圖像及提問刺激讀者思考。（林宜靜 攝）

●透過閱讀 看大師如何解「設計」、解構經典秘密

想要探究設計本質，問題往往在於如何觀看這些設計。誠品書店推出「設計閱讀100選」書展，精挑設計、藝術、建築、攝影等相關書籍，帶大家品味設計的精髓。約翰．伯格（John Berger）的《觀看的方式》透過圖像及提問刺激讀者思考，建立全新的賞析視角。

彷彿娃娃變裝書籍，用童趣方式帶你認識時尚品牌經典不敗的秘密！（林宜靜 攝）

日本設計大師喜多俊之《給設計以靈魂》主張「未來設計源於地方傳統工藝」，從輪島漆器、美濃和紙的鍛造開始。還有彷彿娃娃變裝書籍，用童趣方式帶你認識時尚品牌經典不敗的秘密！備受好評，由時藝多媒體舉辦的「印象‧左岸奧塞美術館30週年大展的導覽手冊」也名列榜單中。

誠品設計節期間，誠品書店推出「設計閱讀100選」主題書展。（誠品提供）

●免費美學講座 聽藝術家談設計、學創意

看完兩岸三地設計師的作品、閱讀設計書籍後，不妨也透過講座學習新知！誠品設計節今年首度擴大為台港陸三地聯合舉辦，共同呈獻4場主題展及6場系列免費講座。5/13、5/21將於信義店六樓視聽室舉辦講座，邀請詹偉雄、李惠貞、劉小康、胡佑宗等設計名家對話分享不同面向的設計哲思。

5/25起，「國際得獎商品展」將於信義店三樓forum登場。精選獲頒德國紅點設計獎、iF產品設計獎、日本Good Design Award、美國IDEA、台灣精品獎等國際設計大獎之優秀得獎作品共同參展，發掘隱藏在生活細節中的好設計。

6/07至6/26還有歷年來最大規模「理想的文具」主題展於信義店六樓展演廳盛大開幕。匯聚萬件經典文具、百款歐美日獨家新品、五大品牌限定店，及百位職人與文具之間的私密小故事。

台灣品牌「LLAGUT」繽紛時尚提包，握把記錄使用者的溫度成為一體。（誠品提供）

●設計的本質 等待你我去發現

人類學家格倫（Arnold Gehien）曾說，人因為有「設計的本質」，能製造許多工具與器物，為人類帶來成就。人的「設計的本質」是其他動物所欠缺的，也就是人優於其他動物的地方。在數位時代，或許很多東西會被時代所淘汰，然設計的本質仍是不變的，擷取傳統精髓、從人們生活中找靈感，讓設計改變未來，讓人們更美好！

好的設計，是讓心、物與人之間產生連結，而設計的核心，經常與設計無關，或者，我們說，「設計的最高境界是，沒有設計」。「誠品設計節」設下一個「計」，歡迎喜愛藝文、懂得品味的大小朋友來「中計」！從台灣出發，展望香港、大陸，看華人設計在世界發光！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

「誠品設計節」原創品台推薦展_台灣品牌「物WOO Collective」。（誠品提供）

2017誠品設計節

時間：5月10日～6月20日

地點：台灣、香港、大陸

(中時電子報)