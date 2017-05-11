Janet胃口好曬4月肚 燦笑「我的小西瓜跑出來打招呼」

Janet目前已懷有身孕四個月。(圖/Janet臉書)

藝人Janet與老公George相識12年，於2015年於南極舉辦婚宴，原本因為老公有2個弟弟患有自閉症，擔心基因會遺傳，一度不敢懷有愛的結晶，不過在上個月公布喜訊後，讓兩夫妻更期待寶寶的問世，昨天Jane更曬出懷胎四月的肚子，讓粉絲又驚又喜。

Janet與老公遠赴南極舉辦婚禮 。(圖/本報系資料照)

照片中Janet挺著四個月大肚子，雖然身穿綠色蕾絲洋裝，仍能看出S形曲線，看來即使懷孕仍能維持住火辣身材，胃口大開的她，也附文說道「吃完兩個便當，我的小西瓜跑出來跟你們打招呼」，此外她也開懷與眾人合照，大家更紛紛指著肚子做出驚訝表情，似乎難以置信孕肚變化如此快，由於年底即將升格人母，也讓粉絲率先獻上祝福，預祝她母親節快樂。

(中時電子報)