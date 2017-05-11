川普文在寅首通話 商議北韓核子危機

南韓總統文在寅10宣誓就職後，晚間立即與美國總統川普通話，商議北韓核子問題。（美聯社）

南韓新科總統文在寅10日晚間首度與美國總統川普通話，兩人通話時間長達30餘分鐘，同意韓美密切合作，解決北韓核子危機；川普並邀請文在寅儘快訪美，進行領袖會談。

會談結束後，韓美雙方各自發表聲明。南韓總統府青瓦台表示，川普告訴文在寅，北韓核子問題雖是錯綜複雜的問題，但還是可以解決。白宮則在聲明中說：「川普總統說，他期待與文在寅總統合作，並且邀請他早日訪問華府。」

文在寅說，非常高興能與川普共同致力於兩國穩定與繁榮，並強調韓美同盟是韓國外交安全政策的基礎，今後也不會改變。文在寅表示，在朝鮮半島周邊局勢不確定性加劇的情況下，韓美同盟比任何時期都重要。文在寅還對川普將抑制北韓挑釁及解決北韓核子問題等安全問題放在優先位置，予以高度評價。

文在寅在競選期間主打對北韓更加親善和解的訴求，他表示要終結強硬保守派對南韓近10年的統治，承諾透過談判改善與北韓關係，並且重開聯合工業計畫。

(中時電子報)