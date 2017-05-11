整合大江南北滋味 南門市場推出百粽宴

南門市場推出「百粽宴」活動。（臺北市市場處提供）

台北南門市場美食多樣，許多名店匯聚於此，其中光是知名粽子攤就包含立家、合興、老林記、南園、億長御坊、蔬心坊等數家，口味匯集台灣南北甚至中國大江南北多樣滋味，目前「2017南門百粽宴」活動登場，只要透過網路預購，最低可享5折優惠。

南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場可說是匯集最多傳統口味粽子的市場，也是積極求新求變的市場，從湖州鮮肉粽、雙鮮肉粽、紅藜鮮肉粽、紅藜麥紅棗粽、藜麥芋香素粽、蜜棗銀心素粽、黑胡椒東坡素粽，選擇眾多，且所有粽子都經過檢驗，品質有保障。

今年南門市場百粽宴將配合行動支付推出端午人氣商品優惠，即日起到5月21日活動期間，利用豐掌櫃線上預購包括立家、快車肉乾、萬有全、南門牛羊店等10家指定攤商商品，就有機會獲得限量5折的商品優惠，現場使用行動支付也能享受8折優惠。

另外南門市場也響應愛心，捐贈1400顆粽子給伊甸基金會大龍養護中心、社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會，以及立心慈善基金會的萬華兒童服務中心等單位，讓弱勢團體在端午佳節時也能品嚐市場名攤粽子美味，相關資訊可洽南門市場粉絲專頁。

(中時)