NBA》羅瑞驚傳打算跳槽 家鄉球隊七六人成首選

羅瑞(右)假如下季真的跳槽家鄉球隊七六人，將讓七六人陣容更加完整強大。(美聯社資料照)

明星控衛羅瑞在暴龍今年宣告淘汰後，下一步將是返鄉打球嗎？《費城問詢報》11日爆料，將於今年夏天成為自由球員的暴龍主控羅瑞，打算重返家鄉球隊七六人，七六人也準備好大把鈔票，準備迎接這名將讓七六人更強大的後衛回歸。

羅瑞本季場均22.4分、7助攻與4.8籃板，卻在季後賽次輪不慎扭傷腳踝，只能眼見暴龍遭騎士橫掃出局，內心苦悶程度可想而知，加上他本來就跟外界說過，自己很想離開多倫多，重新回到家鄉費城打球，如今看來很有機會完成心願。

畢竟現任七六人籃球事務總裁的柯蘭吉洛，堪稱羅瑞的貴人，在2012年7月，當時擔任暴龍總管的柯蘭吉洛，把羅瑞從火箭交易到暴龍，才讓原本在火箭不得志的羅瑞，總算找到發揮空間與舞台，逐漸變成今日全明星球員的身手或身價。

假如羅瑞真的回到家鄉球隊打球，七六人下季陣容將很有看頭，因為羅瑞的到來，將補強七六人原本最弱的控球位置，搭配恩比德、薩瑞奇與本季因傷報銷的去年狀元班西蒙斯，七六人下季闖進季後賽的機會大增。

(中時電子報)