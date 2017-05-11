藍綠今再戰前瞻 柯建銘：不要把綠忍讓廉價化

立法院民進黨團總召柯建銘呼籲國民黨團，莫再無理杯葛前瞻基礎建設特別條例草案審查。（照片取自柯建銘臉書）

立法院經濟聯席委員為今天繼續審查《前瞻基礎建設特別條例》，藍綠兩軍再度接戰，氣氛山雨欲來。民進黨團總召柯建銘在臉書發文，敬告國民黨，不要把民進黨的忍讓廉價化、無為化，不要忽視民進黨堅定的態度與決心。

民進黨團一早就搶占主席台，部署戰鬥位置。柯建銘說，今早7點動員第一批全員到齊，雖然心情嚴肅但是態度既從容又堅定，民進黨團唯一要求在不主動挑釁下讓議程至少能夠上軌道，不應再空轉。

柯建銘也重批，前瞻基礎建設從3月31日付委，開完6場公聽會至今也40天了，4月24日詢答結束，聯席會議程也堂堂進入第三周了，至今國民黨秀下限無所不用其極，杯葛鬧場讓議程完全無法進行，這是國會之恥。

(中時)