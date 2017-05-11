通靈少女紅到梵諦岡！成鄭麗君與教廷話題
文化部長鄭麗君出訪梵諦岡，10日拜會教廷文化部長拉瓦西（Gianfranco Ravasi）樞機主教，兩人暢談宗教與文化，台灣當紅戲劇「通靈少女」也成話題。
鄭麗君接受中央社專訪表示，宗教與藝術文化本就密可不分，像通靈少女就呈現了宮廟文化的背景，教廷非常積極促進不同信仰間的文化交流，台灣具有多元宗教背景，未來可望搭建對話平臺，並邀請拉瓦西來台訪問。
鄭麗君致贈拉瓦西兩幅台灣博物館收藏的天主教建築藍曬圖，一張是台南後壁菁寮聖十字架堂，是由德國建築師設計的現代主義建築，另一張則是瑞士建築師設計的私立公東高工，是由白冷會教會神父在台東創校，原意是為了幫助偏遠地區的學生。
鄭麗君表示，梵蒂岡對古蹟維護和修復非常專精，拉瓦西介紹了許多機構，未來可與台灣合作。拉瓦西同時對科學倫理、體育活動很有興趣，她會把資訊轉給科技部、體育部等相關單位，盼能促成雙方更多交流。
學者出身的拉瓦西著作等身，鄭麗君說，拉瓦西思維也很創新，當她稱讚教廷文化部的推特有七萬多人追蹤，拉瓦西非常驚喜她有注意到這一點，因為他很重視經營社群網路。
(中時電子報)
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