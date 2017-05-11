柯P照過來！達人推4香港旅遊路線 穿旗袍、品美味、賞藝文

時尚與古典交融，香港旅遊魅力無窮。（達志影像／shutterstock提供）

穿旗袍遊老城、從李小龍、周星馳電影景點尋記憶、大牌檔美食嘗舌尖美味、巷弄好店挖寶、找舊書！到香港除了看太平山夜景、迪士尼完遊樂設施外，來「中環」走走吧！「舊城新遊」也能玩出不一樣的火花！鄰近台灣的香港就是這樣充滿魅力的一座城市！

香港每一個地區，都有獨特的生活文化和面貌。（達志影像／shutterstock提供）

前陣子台北市長柯文哲在泰國接受媒體訪問時，竟語出驚人「香港是小島很無聊」，雖然事後柯市長坦承失言，解釋是「我們心裡面不服氣」。然柯P這段話引發引發外界不少迴響。有網友贊同說其實柯市長，然也有網友人不認同說，誇自己也不需要損人。而香港歌手何韻詩則說，不介意當陪行香港的伴遊。

事實上，台灣到香港的確很方便，搭機不到2小時就到了！據香港旅遊發展局統計，2016年台灣訪港人次約201萬人次，過夜旅客依舊持續成長，2016年成長率更高達5%，其中近七成以旅遊度假為目的，香港多元化的旅遊特色，仍繼續吸引台灣旅客一再造訪。

舊城中環的新體驗：女生們可以穿旗袍漫步舊中環，穿梭在石板街。（香港旅遊發展局提供）

為提供台灣旅客耳目一新的香港旅行體驗，深度感受其中西融合的城市風貌，今年香港旅遊局首波活動主打「舊城中環」行程，並以全新旅遊別冊—《舊城中環 漫步路線指南》，引領旅客在蘊藏香港菁華的舊城中環，深度體驗最道地的風情人文特色。

中環李小龍塗鴉藝術。（香港旅遊發展局提供）

路線1、歷史故事：水坑口街作為旅程起點，踏上最香港最古老的街道，走進開埠初期的港人生活；在太平山街兩旁眾多的古廟了解悠久的民間風俗；從砵典乍街、閣麟街一帶感受昔日平民百姓的生活景象。參觀第一所細菌學檢驗所、第一所警察總部、早期的司法重地…等，化身時光旅人，穿梭香港逾百年的變遷。

中環嘉咸街壁畫是打卡熱點。（香港旅遊發展局提供）

路線2、藝文聚落：從在地藝術迷必訪的地標開始，走訪前身為牛奶公司倉庫的藝穗會、舊警察宿舍改建而成的PMQ元創方，現已搖身成為藝術展演場地和創意工作者匯集的聚落。走一趟荷李活道，林立的藝廊和散落在街頭巷尾的塗鴨壁畫，體驗在地藝術活力。

來到香港，別忘了品嚐最道地美味的飲茶。（達志影像／shutterstock提供）

路線3、繽紛滋味：訪港必嚐的茶樓港點、傳統大牌檔美食、道地小吃、SoHo荷里活南區的多國美饌、和精釀美酒在這裡百花齊放。旅客除了滿足味蕾外，也可以到泰昌餅家、陳意齋帶些港味伴手禮回家分享與回味。

香港裡的巷弄好店，仔細瞧都能挖到寶。（達志影像／shutterstock提供）

路線4、巷弄好店：旅程從古玩、字畫的集中地—摩羅上街出發挖寶，往上走到太平山街小社區，個性小店散佈街道各處，最後再到士丹頓街，從舊書店、二手古董店發掘香港的昔日時光。

港旅局邀請兩位在香港的台灣人帶路，不藏私推薦最獨門、道地的旅行秘技。（香港旅遊發展局提供）

此外，港旅局也邀請兩位出身台灣，目前旅居香港的旅遊達人暢談他們的私房旅遊景點！。時尚潮男Stewart Chen，推薦喜愛風格旅遊型態的人，一定要來中環SoHo和PoHo這二個小區走走，這裡每個轉角都有驚喜，隨處可以感受香港的生活藝術、品味與創意，還能欣賞潮流與傳統融合的港式活力及巧妙。

部落客「30歲後的瘋狂洪Keykey （洪郁甯）」推薦嘉咸街市集一帶有許多老字號的小攤位，傳統早市吆喝聲交織成迷人的活力，如此風景總帶給她滿滿的正能量。

值得注意的是，Keykey還發現了香港的新體驗：女生們可以穿旗袍漫步舊中環，穿梭在石板街、石牆樹還有塗鴨藝術前拍照，彷彿墜入香港舊時光，感受電影「花樣年華」的風華。

(中時電子報)