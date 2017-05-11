素食出頭天 寬心園四寶醬揚威兩岸
寬心園精緻蔬食餐廳最新推出的四寶醬，在四月間參加「第七屆海峽兩岸美食文化交流論壇」勇奪兩岸十大伴手禮，在兩岸百家知名餐飲競爭下，以素食之姿擄獲評審芳心，不但超越國內許多知名餐廳，同時也是唯一獲獎的蔬食餐廳。
由兩岸輪流舉辦的「海峽兩岸美食文化交流論壇」，自2011年創辦以來已經成了兩岸美食界最重要的年度盛會，除了提供兩岸餐飲經營管理與廚藝交流的平台，另外也評選最佳名店、名廚或名菜及伴手禮等年度金獎，藉以鼓舞兩岸優秀的餐飲從業人員。
由寬心園廚藝團隊所研發的四寶醬，口味包括了香氣濃郁的「極品素xo醬」、口感甘甜鹹香的「經典素炸醬」、帶有香椿獨特香氣的「香椿猴菇醬」，以及口感辛辣、深受演藝明星喜歡的「香菇辣椒醬」四種，除了可當蘸醬，亦可用來烹煮各種料理。
其中香菇辣椒醬是台北許多明星到寬心園用餐必點的佐醬，融合花椒與朝天椒的麻香辛辣，又帶有香菇與豆豉的甘甜回韻，不但可以當蘸醬，也可以用來做菜。
寬心園廚藝團隊就使用香菇辣椒醬示範了「辣椒水煮蕈菇鍋」、「擔擔烏龍麵」及「素蒼蠅頭」等多道鮮香開胃的料理，而另一款同樣深受消費者喜愛的極品素XO醬，廚藝團隊也研發了「XO醬飄香杏鮑菇」及「XO醬腐皮捲」。
(中時)
關鍵字：寬心園、四寶醬、海峽兩岸美食文化交流論壇、蔬食
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