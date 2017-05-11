MLB》黑暗騎士身價暴跌 輸給陳偉殷
大都會28歲投手「黑暗騎士」哈維於2013年首度入選全明星賽，曾經意氣風發地期待著「2000萬美元的大肥約」，他該年的自責分率2.27，獲得賽揚票選第4名，2000萬美元的價碼似乎不誇張。但是2017年的哈維，他的自責分率超過當年的兩倍，身價恐怕也只剩當年預估的一半。
哈維似乎有貪杯的毛病，他被規定在登板前48小時不得飲酒，但是這反而使他在其餘的休息日毫無節制。依照哈維自己的說法，如果沒讓他玩夠，他的球場表現也會受影響。「你不能整個星期都把我鎖在屋裡。」不管哈維怎麼合理化他自己的歪理，事實是他在登板前48小時照樣會溜出門喝個通宵。
根據美媒Bleacher Report的消息，哈維的身價大約只剩年薪1000-1500萬美元，而且不會是太長的合約，有些球隊根本不願意考慮他。反觀前幾年低調努力的陳偉殷，後來獲得馬林魚5年8000萬美元、平均年薪1600萬美元的肯定，更勝這位哈維這位不老實的天之驕子。
哈維前幾日遭到球隊禁賽，大家猜測他應該是喝茫了把假屌放在隊友置物櫃被抓包，事實是他真的玩過頭，違反了48小時規定。更麻煩的是徹夜玩樂已經開始讓他付出代價，上季只繳出4勝10敗，自責分率首度漲到4以上，本季的自責分率是更糟的5.14。
大都會教頭柯林斯拒絕評論哈維的飲酒問題，但他警告哈維必須把棒球的順位放在玩樂之前，因為他的狀態明顯下滑。所幸哈維仍保有時速98英里的快速球，樂觀的人相信哈維若能學會抵擋酒精和派對的誘惑，肯定還能找回昔日身價。
※飲酒過量 有礙健康
(中時電子報)
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