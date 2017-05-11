不能說的秘密：美X37B太空機密返地球

美國X-37B太空飛機8日突然返回地球。(圖/環球網)

圍繞地球飛行近兩年的美國X-37B太空飛機8日突然返回地球，官方事先沒有公開消息，但X-37B降落時的音爆震醒了甘迺迪太空中心附近的居民，行蹤才曝光。X-37B的存在已眾所周知，但其生產成本、執行任務內容始終是美軍不能說的秘密。

X-37B太空飛機，又稱軌道試驗飛行器，外形與太空梭類似，但體積約為太空梭的四分之一，部分電力源於太陽能。這種飛行器由火箭送入太空，返回時則像飛機那樣在跑道上滑行降落，可重複使用。從2010年以來，X－37B已先後發射4次，任務時間從8個月延長到15個月，再到22個月，一直到此次的近24個月。

美國對X-37B的任務內容始終守口如瓶，只是披露此次任務搭載了某些載荷，包括一種先進推進器以及約100種材料樣品。但這種太空飛機上的大多數裝備以及在軌活動的細節，卻始終處於保密狀態。美國經常指責其他國家的軍事項目缺乏透明度，但X-37B一事就打臉自己了。

但對X-37B為何列為美軍不能說的秘密？有此一說，X-37B用途有限，軍事價值值得懷疑，若太多資料曝光將迫使美軍承認這是一個巨大的錢坑。

美國憂思科學家聯盟高級分析師格雷戈里·庫拉茨基認為，X-37B看上去能做很多事，但實際上每一件都不是特別適合它。他舉例說，X-37B當然能測試先進推進器或材料，但還有其他更便宜、更有效的選擇；X-37B機動性不強，並不適合抵近觀察衛星；用它來攻擊衛星同樣不是最佳選擇，還不如遠程打擊；X-37B不是發射工具，它自身發射上天還要靠火箭，也不太適合做太空發射平台。

庫拉茨基說：「所以，X-37B所做的一切可能就是科學任務，以改進自身」，「這個項目持續6年還在受到資助，一個可能的解釋就是它在這個官僚體系中有一個強大的保護者，阻止質疑其價值的其他人取消這個項目。」

(中時電子報)