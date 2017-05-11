NBA》火箭被坑了？裁判報告坦承第5戰判決有利馬刺

看到聯盟公布的第5戰裁判報告，火箭後衛哈登想必內心相當不爽。(美聯社資料照)

看到NBA的西區準決賽第5戰裁判報告，火箭只能說被「坑」了！根據最新裁判報告指出，在第5戰正規賽與延長賽最後2分鐘，一共出現5次漏判，其中2次對馬刺的漏判，幾乎宣告火箭的敗局，反觀針對火箭的漏判根本不痛不癢。

首先是在末節還剩1分08秒，馬刺前鋒里歐納德走步沒吹，這還算沒什麼，裁判真正該打屁股的誤判，應在延長賽還剩1分19秒，馬刺前鋒艾卓吉抄截到火箭哈登的傳球，應該是艾卓吉先打手犯規了，結果裁判竟然裝做沒看到。

漏吹艾卓吉打手也就算了，沒想到延長賽還剩1分06秒，艾卓吉又出現1次3秒違例，裁判再次「瞎」了，沒把球權判給火箭，結果接下來丹尼格林投進超前三分球，才讓馬刺驚險留下第5戰勝利，也取得3勝2敗領先。

至於針對火箭有利的漏吹，分別是末節還剩1分59秒，火箭前鋒阿里查進攻犯規沒吹，以及延長賽最後9.1秒，哈登進攻犯規沒吹，但這兩次漏判，都沒真正影響到整個比賽結果，講白一點，火箭第5戰根本是被裁判吹輸掉的。

NBA裁判報告在本季早已爆出不少爭議，因為在比賽分出勝負之後，再來公布裁判誤吹或漏吹的事實，等同再賞輸球隊伍一個耳光，畢竟勝負已經無法改變，裁判報告只會繼續展現NBA裁判的無能與面對關鍵時刻的反應不夠快。

(中時電子報)