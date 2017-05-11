全台首創川味蔬食餐廳 「梳子」落腳中正藝文特區
看好「體內環保」崛起，全台唯一結合川味的蔬食餐廳「梳子」餐廳落腳桃園中正藝文特區，著眼豪宅林立的特區消費潛力。
從早期桃園縣蘆竹鄉南崁的中式餐廳轉型川味「川門子」時尚會館，如今再以川味利基打造蔬食料理，集團執行長劉如淳說，梳子 (Salud)就是看準現代人講究體內環保、蔬食人口漸多，所供應午晚餐、下午茶點、披薩、精緻甜點、氣泡飲、健康蔬果汁，每道料理都是現點現做，遵循「簡單、健康、新鮮」的飲食概念。
劉如淳表示，取名梳子是諧音「蔬」，「子」則意味餐飲集團的延續，近70種菜色，有一半具川味，但客戶不愛吃辣也可調整。
她說，除是全台首創的唯一川味蔬食料理餐廳，室內也打造獨特花園風格、創新3D立體光彫用餐區，試賣以來已成少女拍照打卡熱門景點。
劉如淳強調，梳子落腳中正藝文特區，就是看好這裡豪宅林立、接受新事物的消費潛力，下一步規劃揮軍北上台北市。
(工商)
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