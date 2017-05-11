嚴防核武威脅 CIA設特殊單位專管北韓
美國中央情報局（Central Intelligence Agency，簡稱CIA）昨（10）日表示，為了防範北韓核武危機，已成立1特殊單位，專門評估北韓核武的相關威脅。
據《中央社》報導，這是CIA首次成立以單一國家為重點的任務中心，整合各單位的資源，進一步分析北韓的核武、導彈飛彈等技術。由於北韓可能進行第6次核試，美國不得不採取軍事措施，防止北韓核武能力再提升。
對此，CIA局長蓬佩奧（Mike Pompeo）表示：「建立韓國任務中心（Korea Mission Center），使我們能更有目的地整合並指揮CIA，以對抗北韓對於美國和其盟友的嚴重威脅。」
早在7日時，《韓聯社》即引述駐韓美軍的消息，稱駐韓美軍預計今年10月成立人員情報（HUMINT）蒐集和分析專責情報的部隊，運用情報人員等人力資源獲取北韓情資。雖然現在國際多以科技、衛星、監聽和情報合作獲得情資，但北韓能夠巧妙地規避美國的間諜衛星，駐韓美軍才會設立此部隊，以便更全面地掌握北韓的相關情報。
將於10月成立的人員情報部隊取名「524情報大隊」，隸屬駐韓美軍第8軍501情報旅，目前雖有532情報大隊執行人員情報相關任務，但重點在於分析已獲得的情報，而非蒐集新情報。如今，除了駐韓美軍將設立的情報部隊，CIA也證實創立特殊單位，無疑是宣示打擊北韓核武的決心。
(中時電子報)
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