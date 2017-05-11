從防禦轉進攻 傳日本想買美國戰斧飛彈

美國海軍發射戰斧巡弋飛彈。（美聯社）

北韓核子危機籠罩，傳出日本想要採購美國戰斧巡弋飛彈。外界認為，如果此事成真，將成為二次大戰戰敗後，日本國防的一大突破。

美國《大眾機械》網站8日稱，日本希望獲得戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile,BGM-109），作為對北韓導彈計畫的一種防禦手段。如果消息屬實的，這會是日本二戰後首次購買進攻型巡弋飛彈，也是日本安全防衛政策的重大變化。

報導指出，目前日本自衛隊缺乏能夠跨過日本海、並先發制人摧毀北韓中程彈道導彈此類威脅的遠端進攻武器。日本《產經新聞》稱，日本政府想購買BGM-109戰斧巡弋飛彈。「平壤最近在核武器方面取得的進展，讓東京不僅要獲得擊落北韓導彈的能力，而且還要在必要的情況下，在北韓導彈發射之前將其摧毀」。

報導稱，摧毀發射前固定不動的導彈，肯定比攔截飛行中的導彈更容易。日本想要得到的「戰斧」數量尚不得而知。戰斧巡弋飛彈最大射程約1500公里，彈頭重量1000磅。文章稱，飛彈很可能會部署在日本的「宙斯盾」驅逐艦上。每艘驅逐艦有90個Mk41垂直發射單元，每個單元可以容納一枚戰斧。

(中時電子報)