從防禦轉進攻 傳日本想買美國戰斧飛彈
北韓核子危機籠罩，傳出日本想要採購美國戰斧巡弋飛彈。外界認為，如果此事成真，將成為二次大戰戰敗後，日本國防的一大突破。
美國《大眾機械》網站8日稱，日本希望獲得戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile,BGM-109），作為對北韓導彈計畫的一種防禦手段。如果消息屬實的，這會是日本二戰後首次購買進攻型巡弋飛彈，也是日本安全防衛政策的重大變化。
報導指出，目前日本自衛隊缺乏能夠跨過日本海、並先發制人摧毀北韓中程彈道導彈此類威脅的遠端進攻武器。日本《產經新聞》稱，日本政府想購買BGM-109戰斧巡弋飛彈。「平壤最近在核武器方面取得的進展，讓東京不僅要獲得擊落北韓導彈的能力，而且還要在必要的情況下，在北韓導彈發射之前將其摧毀」。
報導稱，摧毀發射前固定不動的導彈，肯定比攔截飛行中的導彈更容易。日本想要得到的「戰斧」數量尚不得而知。戰斧巡弋飛彈最大射程約1500公里，彈頭重量1000磅。文章稱，飛彈很可能會部署在日本的「宙斯盾」驅逐艦上。每艘驅逐艦有90個Mk41垂直發射單元，每個單元可以容納一枚戰斧。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。