自認美到無人不曉 海倫清桃反嘆：越南尊嚴不值錢

海倫清桃自稱和妹妹外貌出眾，在越南無人不曉。（圖/海倫清桃臉書）

「越南林志玲」海倫清桃，年初爆出隱婚、身世造假等負面新聞，引發各界議論紛紛，耕耘已久的演藝事業頓時跌至谷底，不過話題不斷的她，再度揭露不為人知的身世背景，她先自誇和妹妹在越南美到無人不曉，接著又語帶保留描述妹妹悲慘遭遇，製造話題功力十足。

海倫清桃與前夫已不互相往來。(圖/本報系資料照)

海倫清桃表示和妹妹相差2歲，自幼姐妹就因為出眾過人的外表，在擁有60萬人口的越南第五郡可說無人不曉，無奈社會風氣是以金錢衡量地位，也讓她大嘆「人的尊嚴和氣質不值錢」，而自己遠赴台灣發展演藝事業時，妹妹仍獨自留在越南生活，面對種種險惡環境也讓她經歷許多悲慘遭遇，不過現在妹妹已遠嫁法國追求幸福，也讓她感性告白「桃子得不到的，希望妹妹能，要幸福喔」，也相當開心因為年初的是非，讓姐妹有冰釋前嫌的機會。

(中時電子報)