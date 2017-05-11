司改國是會議 今討論更生人復歸社會及配套

司法改革國是會議第五分組，今早9時30分在廉政署舉行第二次增開會議，針對更生人復歸社會及其配套措施等議題進行討論。

司改國是會議第五分組今天的討論議題，包括一：更生人復歸社會及其配套措施、二：成人觀護制度之檢討、三：社區處遇與保安處分之檢討、四：警察犯罪預防策略、五：建立研究機制／機構，活用司法統計資料，提升司法實務運作品質、六：強化犯罪預防之研究及教育，包括犯罪心理學等，進行犯罪者動機和環境等剖析、七：法人犯罪、八：偵查管理、九：微罪除罪化（著作權法）。

(中時)